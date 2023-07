Exposition – Vinyles 2.0 Médiathèque La Régalido Mouriès, 17 juillet 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir une exposition consacrée au vinyle, à la Médiathèque La Régalido de Mouriès, du 17 juillet au 22 août 2023 !.

2023-07-17 fin : 2023-08-22 . .

Médiathèque La Régalido Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover an exhibition devoted to vinyl, at the Médiathèque La Régalido in Mouriès, from 17 July to 22 August 2023!

Venga a descubrir una exposición dedicada al vinilo, en la Médiathèque La Régalido de Mouriès, ¡del 17 de julio al 22 de agosto de 2023!

Entdecken Sie vom 17. Juli bis zum 22. August 2023 in der Mediathek La Régalido in Mouriès eine Ausstellung, die dem Vinyl gewidmet ist!

Mise à jour le 2023-07-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles