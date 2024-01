Nuit de la lecture Médiathèque la Quincaillerie Langon, samedi 20 janvier 2024.

Langon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

*BEAT SABER*

De 18h à 19h45 : à l’aide du Casque VR et de deux sabres, tranchez les notes qui volent vers vous pour faire progresser la musique !

Qui maitrisera le mieux le rythme de Beat Saber ?

À partir de 12 ans.

*HEURE DU CONTE EN PYJAMA*

De 18h à 19h et de 19h à 20h : avec pyjama et doudou, lors d’une heure du conte nocturne, venez écouter des histoires autour du corps.

Sur Inscription, pour les 3/7 ans.

*LE CORPS EN MOUVEMENT*

Le corps peut se mouvoir de plusieurs façons, en fluidité, en tonicité et bien d’autres encore. Venez découvrir les possibilités que votre corps peut vous offrir dans une mobilité nouvelle.

La Compagnie Enaeco vous propose un atelier danse de 30 minutes suivi d’un spectacle solo de 10 minutes.

Entrée libre – Tout public.

*JUST DANCE*

Entre amis ou en famille, venez vous défier à Just Dance sur Switch !

Entrée libre – Tout public

Médiathèque la Quincaillerie Rue Maubec

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Sauternes Graves Landes Girondines