Spectacle : A tue-tête et à cloche-pied par la Compagnie Ô

Médiathèque La Pléiade Beaugency

Samedi 2 décembre, 09h30

Empruntez les chemins de traverses à bord d'une étrange malle-charrette pour un voyage enjoué et délirant en compagnie de grands poètes mis en musique par Claude Antonini… Ambiance surréaliste, histoires absurdes, instruments de musiques improbables… Laissez-vous surprendre par le troublant chant des possibles… […] Dans ce spectacle il est question de donner la part belle aux poètes en les chantant (à tue-tête) et d'embarquer le spectateur vers des escales insolites et fantastiques (à cloche-pied), en compagnie, notamment, de Jacques Prévert, Robert Desnos, Jean Tardieu, Paul Vincensini, Claude Roy, […].

Médiathèque La Pléiade
Allée Pierre de Ronsard, Beaugency

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T10:30:00+01:00

