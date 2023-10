Concert : TiM! Médiathèque La Pléiade Beaugency, 10 novembre 2023, Beaugency.

Concert : TiM! Vendredi 10 novembre, 20h00 Médiathèque La Pléiade Entrée libre, tout public

TiM! chante pour figer le temps, retenir les histoires qui se finissent, se fadent ou s’épuisent. De la chanson française pop/folk, biographique parfois, photographique souvent.

En 6 ans et deux albums, l’auteur-compositeur-interprète Orléans a enchainé les concerts (3 Baudets Paris, Printemps de Bourges, FrancoFolies off, Festival de musique de Sully…). Il a pu aussi faire découvrir son univers lors de belles premières parties (Miossec, les Frangines, Cali) en révélant ses scéniques : une véritable proximité et une interaction naturelle avec le public.

Il revient avec un nouveau projet. Une suite de chansons cinématographiques, un album concept qui raconte une année de Passion dans la ville d’hiver à Arcachon. Une déclaration d’amour à cette ville inspirante.

Tim! sera accompagné d’Eric Amrofel à la guitare et au piano.

Médiathèque La Pléiade Allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

