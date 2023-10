Présentation des coups de cœur jeunesse Médiathèque La Pléiade Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Présentation des coups de cœur jeunesse Médiathèque La Pléiade Beaugency, 19 octobre 2023, Beaugency. Présentation des coups de cœur jeunesse Jeudi 19 octobre, 18h00 Médiathèque La Pléiade Gratuit, sans réservation La librairie Le Chat qui Dort vous propose sa sélection de coups de cœur de lecture jeunesse lors d’une soirée de découverte. Rendez-vous le jeudi 19 octobre à 18h à la médiathèque La Pléiade à Beaugency ! Médiathèque La Pléiade Allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00 CCTVL Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Médiathèque La Pléiade Adresse Allée Pierre de Ronsard 45190 Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque La Pléiade Beaugency latitude longitude 47.78109;1.623342

Médiathèque La Pléiade Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/