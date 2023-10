Spectacle : Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins Médiathèque La Pléiade Beaugency, 14 octobre 2023, Beaugency.

Spectacle : Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins Samedi 14 octobre, 16h00 Médiathèque La Pléiade Entrée libre, gratuit, tout public

Samedi 14 octobre, venez découvrir l’univers du petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Ce spectacle-lecture par Vicky Lourenco vous emportera dans l’univers de Guille, ce petit garçon rêveur et attachant !

C’est l’histoire d’un petit garçon débordant d’imagination qui voue un amour sans bornes à Mary Poppins. L’histoire d’un père, qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur dont il a des difficultés à accepter le caractère et qu’il comprend mal…

Médiathèque La Pléiade Allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

