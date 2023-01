Nuits de la Lecture Médiathèque La Pléiade Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

Nuits de la Lecture Médiathèque La Pléiade, 20 janvier 2023, Beaugency. Nuits de la Lecture Vendredi 20 janvier, 19h30 Médiathèque La Pléiade

Entrée gratuite

Venez passer du temps en famille à la médiathèque pour des lectures, des jeux de société… Doudous et enfants en pyjama sont attendus ! Médiathèque La Pléiade Allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire A l’occasion des Nuits de la lecture 2023, la médiathèque La Pléiade de Beaugency vous propose de passer une soirée pyjama ! Venez passer du temps en famille à la médiathèque, pour des lectures, des jeux de société…

Doudous et enfants en pyjama sont attendus dès 19h30 ! Retrouvez notre équipe de bibliothécaires lors de cette soirée de la peur, et passez un bon moment en famille !

