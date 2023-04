QU’EST-CE QUE LE YOGA ? Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

QU’EST-CE QUE LE YOGA ? Médiathèque La Pléiade, 8 avril 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Découverte et initiation avec Patricia Ducamp, professeur de Hatha Yoga. Tout public. Gratuit sur inscription..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 12:30:00. .

Médiathèque La Pléiade Place de la République

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discovery and initiation with Patricia Ducamp, Hatha Yoga teacher. All public. Free with registration. Descubrimiento e iniciación con Patricia Ducamp, profesora de Hatha Yoga. Todos los públicos. Inscripción gratuita. Entdeckung und Einführung mit Patricia Ducamp, Hatha-Yoga-Lehrerin. Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-02-08 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque La Pléiade Adresse Médiathèque La Pléiade Place de la République Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon

Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/

QU’EST-CE QUE LE YOGA ? Médiathèque La Pléiade 2023-04-08 was last modified: by QU’EST-CE QUE LE YOGA ? Médiathèque La Pléiade Médiathèque La Pléiade 8 avril 2023 Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique