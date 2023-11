Le Prix de ta violence Médiatheque La Passerelle de Labège Labège, 9 novembre 2023, Labège.

Le Prix de ta violence Jeudi 9 novembre, 18h30 Médiatheque La Passerelle de Labège Entrée libre – Tout public

Soirée-débat proposée par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance dans le cadre de sa campagne de sensibilisation 2023 pour la lutte contre les violences faites aux femmes et à la veille de la journée Internationale du 25 novembre.

Cette projection inédite sera suivie d’un temps d’échanges et de réflexion avec le public sur ce fléau qui affecte toutes les catégories sociales…

Intention de l’Auteur, Jean Garcia

« J’ai réalisé avec pudeur, et sans dramatiser, une production photographique intitulée ‘’Le prix de ta violence’’ dans le but de stigmatiser les violences intrafamiliales mais aussi, et surtout, leurs conséquences qui altèrent la vie des victimes longtemps après une séparation… Tout comme celles des enfants, qui sont les autres victimes de ces violences… »

Médiatheque La Passerelle de Labège 15 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cispd@sicoval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 28 01 »}] [{« link »: « https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women »}]

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

