Le clin d’oeil des Médiathèques Médiathèque la parenthèse, 13 avril 2023, Beauzac.

Le clin d’oeil des Médiathèques. » L’afrique » Lecture-spectacle par les médiathécaires de la Com Com. Sur inscription à la médiathèque La Parenthèse au 04 71 61 50 34 ..

2023-04-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-13 . .

Médiathèque la parenthèse

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The wink of the Mediatheques. « L’afrique » Reading-show by the media librarians of the Com. On registration at the media library La Parenthèse at 04 71 61 50 34.

Un guiño de las mediatecas. « L’afrique » Lectura-espectáculo a cargo de los mediatecas de la Com. Previa inscripción en la mediateca La Parenthèse en el 04 71 61 50 34 .

Das Augenzwinkern der Mediatheken. « Die Mediathekarinnen der Com Com werden eine Lesung und ein Spektakel aufführen. Nach Anmeldung in der Mediathek La Parenthèse unter 04 71 61 50 34.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron