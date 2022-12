[Animations] La Nuit de la lecture Médiathèque La Navette Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

[Animations] La Nuit de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 10h30 Médiathèque La Navette

Gratuit, sur inscription

Créées en 2017, par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir un large public. Cette année, nous vous proposons d'aborder le thème national de la peur tout en le détournant.

Au programme : percez les “secrets la sorcière de Salem” au sein d’un Escape Game ; sur des rythmes jazzy, les jeunes enfants se familiariseront avec “Les p’tites bêtes” si injustement diabolisées ; enfin, la belle énergie dansée de “Bollywood” viendra conjurer toutes les dernières peurs… Venez nombreux ! [Escape Game] Les secrets de la sorcière de Salem

Proposé, par la société Escape Games Elbeuf

Emprisonnés par la terrible sorcière rouge de Salem, vous aurez 20 minutes pour trouver la potion magique pour sortir, sinon vous partirez à jamais dans les couloirs du temps.

Tickets d’entrées pour l’Escape Games Elbeuf à gagner !

À partir de 12 ans (9 ans accompagné(s)), Sur réservation

Tél. 02 35 77 73 00

Rendez-vous samedi 21 janvier, entre 10h30 et 12h, et entre 14h et 18h, à la médiathèque La Navette [Spectacle musical jeune public] Histoires de p'tites bêtes

Proposé par la Compagnie du chat Bada

Au son d’un violon, accordéon, guitare et autres réjouissances, 2 musiciens chantent et racontent des histoires de p’tites bêtes. Des comptines traditionnelles aux rythmes jazzy, ce spectacle nous transporte dans des univers aux couleurs variées.

De 3 mois à 6 ans, sur réservation

Tél. 02 35 77 73 00

Rendez-vous samedi 21 janvier, à 17h, médiathèque La Navette [Bal] Bollywood et Chaï !

Proposé par Praveen Shandilya

« Remettez-vous » des frayeurs occasionnées par les sorcières de l’escape game ou des bestioles injustement indésirables contées par la compagnie du Chat Bada ! Venez-vous glisser dans l’univers délicieusement coloré et joyeux d’un “bal Bollywood”!

À l’issu du spectacle, vous pourrez déguster le traditionnel thé indien “chaï”, préparé comme il se doit par Praveen lui-même… Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles Rendez-vous samedi 21 janvier, à 18h, à la médiathèque La Navette

2023-01-21T10:30:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00

