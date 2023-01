Atelier de portage physiologique Médiathèque La Méridienne Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

Val-de-Marne

Atelier de portage physiologique Médiathèque La Méridienne, 24 mars 2023, Rungis. Atelier de portage physiologique Vendredi 24 mars, 17h30 Médiathèque La Méridienne En collaboration avec l’association un enfant dans la ville Médiathèque La Méridienne 1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France Porter un bébé répond à de nombreux besoins de l’enfant et limite ainsi les pleurs, diminue les coliques et les reflux, favorise l’endormissement et le sommeil.

Le portage en écharpe ou en porte-bébé physiologique est une méthode naturelle qui reprend ces bienfaits, tout en laissant les mains libres, simplifiant de nombreuses situations à la maison, en promenade, dans le bus, à la plage, à la crèche, … Lors de cet atelier, vous pourrez essayer plusieurs modes de portage. N’hésitez pas à apporter votre écharpe ou porte-bébé.

Grands frères et sœurs jusqu’à 8 ans bienvenus, un espace jeux est prévu avec une ludothécaire, juste à côté de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T17:30:00+01:00

2023-03-24T19:30:00+01:00

