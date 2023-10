Cet évènement est passé La Nuit des Bibliothèques à La Madeleine : Voyages et Pays Imaginaires médiathèque, La Madeleine La Madeleine Catégories d’Évènement: La Madeleine

Nord La Nuit des Bibliothèques à La Madeleine : Voyages et Pays Imaginaires médiathèque, La Madeleine La Madeleine, 12 octobre 2019, La Madeleine. La Nuit des Bibliothèques à La Madeleine : Voyages et Pays Imaginaires Samedi 12 octobre 2019, 10h00 médiathèque, La Madeleine GRATUIT La médiathèque parée et animée ouvre ses portes de 10h à 20h. Au programme : rencontre avec les univers imaginaires de Magali Dulain, Blandine Aubin et Camille Blondel. Projection et jeux vidéo autour du catch mexicain. Animation 1 10h-20h Cumulo Imaginarius Exposition des productions des ateliers d’écriture par Blandine Aubin, auteure jeunesse et Camille Blondel, plasticienne. Avec l’école Victor Hugo, l’Alcoljaq et nos lecteurs. Entrée libre. Tout public. Animation 2 10h-20h « Tout un monde » Exposition des productions des ateliers de Magali Dulain. Les œuvres réalisées prendront vie sur les fenêtres de la médiathèque. Entrée libre. Tout public. Animation 3 15h-17h Venez rencontrer Magali Dulain et participer à une œuvre collective sur les fenêtres de la médiathèque. Tout public. Animation 4 15h-16h30 Projection « séance popcorn » spécial Lucha Libre (catch mexicain). Inscription conseillée, à partir de 8 ans. Animation 5 16h30-18h Jeux vidéo : Let’s play sur le jeu «Guacamelee ! Super Turbo Championship». Plateforme, aventure, Lucha libre (catch mexicain). Sur inscription, à partir de 8 ans. Animation 6 18h-19h Percussions latines. À la découverte d’instruments de la musique latine. Tout public. médiathèque, La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 09 59 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T10:00:00+02:00 – 2019-10-12T20:00:00+02:00

2019-10-12T10:00:00+02:00 – 2019-10-12T20:00:00+02:00 Ville de La Madeleine Détails Catégories d’Évènement: La Madeleine, Nord Autres Lieu médiathèque, La Madeleine Adresse 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Ville La Madeleine Departement Nord Lieu Ville médiathèque, La Madeleine La Madeleine latitude longitude 50.655089;3.068915

médiathèque, La Madeleine La Madeleine Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la madeleine/