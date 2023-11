Vente de livres d’occasion Médiathèque La Grenette Yssingeaux, 24 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

A ne pas manquer ! Vente de livres d’occasion issus de la collection de la médiathèque..

2023-11-24 fin : 2023-11-25 . .

Médiathèque La Grenette Place de la Grenette

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Don’t miss it! Sale of second-hand books from the library’s collection.

¡No se lo pierda! Venta de libros de segunda mano de la colección de la mediateca.

Das sollten Sie nicht verpassen! Verkauf von gebrauchten Büchern aus der Sammlung der Mediathek.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire