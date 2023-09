Lire en fête – Murder Party Médiathèque la Grenette Yssingeaux, 3 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Que diriez vous de participer a une murder party ?.

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Médiathèque la Grenette Place de la Grenette

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



How would you like to take part in a murder party?

¿Te gustaría participar en una fiesta de asesinatos?

Wie wäre es, wenn Sie an einer Murder Party teilnehmen würden?

Mise à jour le 2023-09-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire