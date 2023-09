Lire en fête – « Les grandes affaires criminelles de Haute-Loire » Médiathèque la Grenette Yssingeaux, 19 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Une conférence qui vous plongera dans les affaires criminelles de la Haute-Loire et dans les points de vue des différents intervenants..

2023-10-19 17:30:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

Médiathèque la Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A conference that will plunge you into the criminal affairs of the Haute-Loire and the points of view of the various speakers.

Esta conferencia le sumergirá en los casos penales del Alto Loira y en los puntos de vista de los distintos ponentes.

Eine Konferenz, die Sie in die Kriminalfälle der Haute-Loire und in die Ansichten der verschiedenen Redner eintauchen lässt.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire