Exposition de Peinture de l’Atelier d’Art Les Parsonniers Médiathèque La Grenette Yssingeaux, 22 août 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Venez découvrir l’expo Peinture de l Atelier Peinture Les Parsonniers (cours Adultes/Ados/Enfants) – Le thème abordé sur les peintures : le tour du monde en costume ethnique ! À la découverte des matières, des couleurs, des textures …..

2023-08-22 fin : 2023-09-08 . .

Médiathèque La Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the Les Parsonniers Painting Workshop (Adult/Adolescent/Children’s classes) – The theme of the paintings: around the world in ethnic costume! Discover materials, colors and textures ….

Ven a descubrir la exposición del Taller de Pintura Les Parsonniers (Adultos/Adolescentes/Clases infantiles) – El tema de los cuadros: ¡La vuelta al mundo en traje étnico! Descubra materiales, colores y texturas ….

Entdecken Sie die Gemäldeausstellung des Atelier Peinture Les Parsonniers (Kurse für Erwachsene/Jugendliche/Kinder) – Das Thema der Gemälde: eine Weltreise in ethnischen Kostümen! Auf der Entdeckung von Materialien, Farben und Texturen ….

Mise à jour le 2023-08-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire