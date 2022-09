Tout savoir sur le compost ! – Les Marteaux du Jardin Médiathèque La Grande Passerelle de Saint Malo (35) Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Tout savoir sur le compost ! – Les Marteaux du Jardin Médiathèque La Grande Passerelle de Saint Malo (35), 1 octobre 2022, Saint-Malo. Tout savoir sur le compost ! – Les Marteaux du Jardin Samedi 1 octobre, 14h00, 15h45 Médiathèque La Grande Passerelle de Saint Malo (35)

Gratuit, Tout public – Durée 1 h 30 par atelier Sur inscription

Ateliers découverte intergénérationnels autour du compost. Médiathèque La Grande Passerelle de Saint Malo (35) 2 Rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo Rocabey Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne Ateliers proposés par la médiathèque La Grande Passerelle de Saint Malo, et animés par l’association Les Marteaux du Jardin. Venez découvrir le phénomène du compostage et observer le travail des vers de terre et des animaux décomposeurs avec du matériel scientifique. Mais aussi des jeux, des quizz autour des matières compostables et des informations sur les composteurs partagés de la Ville de Saint-Malo et de son agglomération.

