Le week-end des bébés ! Médiathèque La Grand-Plage Roubaix

Le week-end des bébés ! On n’est jamais trop petit pour lire ! 2 – 4 février Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T09:00:00+01:00 – 2024-02-02T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

On n’est jamais trop petit pour lire ! Pour célébrer l’édition de la brochure Lire avec les bébés, la Médiathèque convie parents et bébés à des temps d’échanges et de partage.

Vendredi 2 février

De 9h à 11h : Epuisement parental et charge mentale : conférence / Rdc – salle La criée

Samedi 3 février

À 11h : À la pêche aux albums ! / 2e étage (De 0 à 3 ans)

De 18h à 18h45 : Veillée musicale / 2e étage (Tout public à partir de 12 mois)

Dimanche 4 février

De 16h à 16h30 et de 17h à 17h30 : Racontée musicale spéciale / 2e étage – Salle d’heure du conte (De 0 à 3 ans)

