Les Mordus du patrimoine Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 27 janvier 2024, Roubaix.

Les Mordus du patrimoine Samedi 27 janvier, 10h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, entrée libre

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Vous êtes fan de l’histoire de Roubaix ? Le patrimoine et les activités des services dédiés vous intéressent ? Venez découvrir les différents aspects de nos métiers de bibliothécaires et archivistes et suivez le circuit des documents anciens, de leur arrivée à leur intégration sur la Bn-R.

C’est l’occasion de rencontrer d’autres passionnés autour d’un café et d’un gâteau et de nous aider à enrichir la bibliothèque numérique.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Médiathèque de Roubaix