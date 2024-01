Nuits de la lecture : Zik et bouquins Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Nuits de la lecture : Zik et bouquins
Samedi 20 janvier, 19h00
Médiathèque La Grand-Plage
Roubaix
Gratuit, entrée libre

Début : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Une lecture spectaculaire et musicale d'albums jeunesse. Un moment pour lire autrement et pour explorer la thématique du corps avec les enfants. Par la Compagnie i avec le sourire. À partir de 4 ans. Durée : 35 min.

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte
59100 Roubaix

