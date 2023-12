39-45 : Elles n’ont rien oublié Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Dans ce film de Germain et Romain Aguesse nous découvrons le parcours de quatre françaises (dont Lili Leignel) durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, âgées de plus de 90 ans elles nous racontent comment elles ont survécu de 1939 jusqu'à la libération et nous livrent des témoignages intimes où leurs propres histoires se mêlent à la grande. La projection sera suivie d'un débat avec les réalisateurs. Durée du film : 52 min

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte 59100 roubaix
Roubaix 59100
Samedi 13 janvier 2024, 15h00

