Roubaix Les Contes du Blaireau Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 16 décembre 2023, Roubaix. Les Contes du Blaireau Samedi 16 décembre, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, Entrée libre Attention Cendrillon, n’oublie pas de rentrer à l’heure ou il t’arrivera malheur. Ton carrosse se transformera de nouveau en citrouille et pire encore… Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de conte avec les grands récits du patrimoine. Ce semestre, découvrez ou redécouvrez les contes des frères Grimm. À partir de 6 ans et aussi pour les plus grands. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/contes-du-blaireau-cendrillon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix

