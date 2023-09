Courts-métrages : Opération Père Noël Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Courts-métrages : Opération Père Noël Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 13 décembre 2023, Roubaix. Courts-métrages : Opération Père Noël Mercredi 13 décembre, 15h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit Deux courts-métrages en attendant Noël. Colin vit chez son grand-père Karl au pays de la banquise, tout un univers qu’il va devoir apprivoiser. Quant à William qui habite dans un grand manoir il a décidé de demander le plus merveilleux des cadeaux, le Père-Noël en personne. Son souhait va-t-il mettre un terme à la magie de Noël ? Voici deux contes facétieux au graphisme foisonnant où personnages et suspense ravivent la magie de Noël. Durée : 41 min. À partir de 4 ans. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/courts-metrages-operation-pere-noel »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.4500 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Opération Père Noel

