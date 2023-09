« La La La », le secret des comédies musicales Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix « La La La », le secret des comédies musicales Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 12 décembre 2023, Roubaix. « La La La », le secret des comédies musicales Mardi 12 décembre, 18h30 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit Si la comédie musicale a connu son âge d’or à Hollywood, des années 30 aux années 50, le succès planétaire de La La Land montre que l’engouement pour le genre est toujours là. Le film propose un panorama de ce genre enchanteur qui est, avant tout, un étonnant voyage ! Dans le cadre du festival MusicVideoArt ! organisé par Heure Exquise ! Un film d’Eric Bitoun, 2018, 52 min. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/secret-des-comedies-musicales »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

