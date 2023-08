Des albums et on en cause : Qu’est-ce qui nous change ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Des albums et on en cause : Qu’est-ce qui nous change ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 22 novembre 2023, Roubaix. Des albums et on en cause : Qu’est-ce qui nous change ? Mercredi 22 novembre, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre Nous lirons deux albums jeunesse à voix haute afin d’amorcer notre conversation sur le thème de la transformation. À partir de ces albums nous chercherons ce qui les rassemble et ce qui les différencie. Enfin, nous proposerons notre point de vue. Les échanges se font toujours dans un esprit de partage, d’écoute et de respect. Pour les enfants entre 6 et 12 ans. Durée : 1h Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/des-albums-en-cause-quest-ce-qui-nous-change »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00 La discussion politique, peinture d’Emile Friant Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix latitude longitude 50.690528;3.175435

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/