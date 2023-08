Les contes du Blaireau : Orphée et Eurydice, retour d’enfer Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les contes du Blaireau : Orphée et Eurydice, retour d’enfer Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix. Les contes du Blaireau : Orphée et Eurydice, retour d’enfer Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre Un mythe grec central sur la création et l’amour. Orphée parviendra t-il à extraire Eurydice du Royaume des morts ? Il est très compliqué de descendre aux enfers vivant. Il faut des conditions extraordinaires pour y parvenir. Il reste cependant encore plus dur d’en sortir à deux… Prêt pour cette descente ? Alors accrochez-vous … Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de conte avec les grands récits du patrimoine oral universel. Tout public, à partir de 7 ans. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « email », « value »: « bcapus@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte 59100 roubaix
Roubaix 59100 Nord

