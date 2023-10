Barnabé Mons Médiathèque La Grand Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Barnabé Mons Médiathèque La Grand Plage Roubaix, 21 octobre 2023, Roubaix. Barnabé Mons Samedi 21 octobre, 15h00 Médiathèque La Grand Plage Gratuit À l’occasion de la sortie de son premier album solo « Bunker Superstar », Barnabé Mons nous invite à partager son univers musical. Un mix déjanté d’influences pop, psychédélique, punk, bossa nova et de groove qui ravira les oreilles curieuses ! Médiathèque La Grand Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hlonguepee@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 Fred Iovino Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand Plage Adresse 2 rue Pierre Motte, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Médiathèque La Grand Plage Roubaix latitude longitude 50.690894;3.17788

Médiathèque La Grand Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/