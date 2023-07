Racontées musicales Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 21 octobre 2023, Roubaix.

Racontées musicales Samedi 21 octobre, 11h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, Entrée libre

La langue nous joue des tours : Où l’hibou niche ? Où sont les chaussettes de l’archiduchesse ?

Parents et petits enfants, nous vous invitons à venir jouer avec les mots et les sons de la langue. Virelangues, poésie et chansons seront au rendez-vous de cette racontée qui mettra à l’honneur les babils et les allitérations à travers de beaux albums.

Avec Thierry Augustyniak, le musicien des enfants des crèches de Roubaix.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.47.79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

Pixabay