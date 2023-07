Linux Install Party Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Linux Install Party Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 7 octobre 2023, Roubaix. Linux Install Party Samedi 7 octobre, 10h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, sur inscription Cette occasion de basculer vers Linux vous permettra de booster un PC fatigué ou de vous imprégner de la culture informatique libre. Venez avec votre matériel ou simplement pour vous renseigner, les bénévoles de l’association CLX seront là pour vous guider. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

