Grande Braderie à La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 30 septembre 2023, Roubaix.

Grande Braderie à La Grand-Plage Samedi 30 septembre, 09h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre

Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, disques, revues retirés de ses collections.

L’occasion de faire de bonnes affaires !

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « email », « value »: « jhoulette@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 47 57 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/braderie-mediatheque-roubaix »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

Pixabay