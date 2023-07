Ateliers Art déco et Architecture industrielle Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Ateliers Art déco et Architecture industrielle Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Ateliers Art déco et Architecture industrielle 16 et 17 septembre Médiathèque La Grand-Plage La médiathèque et les Archives municipales de Roubaix vous accueillent tout le week-end avec des animations orientées autour de la création textile et des archives.

o Art déco

o Architecture industrielle

o Jeux de société pour la famille Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 66 45 00 http://www.mediathequederoubaix.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix La Médiathèque La Grand-Plage est le service de lecture publique de la ville de Roubaix. Ce service est fusionné avec les Archives municipales de Roubaix. C’est également un large programme d’actions culturelles, des expositions , un service de prêts aux collectivités, un espace multimédia, des formations à l’informatique, une mission d’action éducative et des animations sur place comme l’accompagnement scolaire ou l’heure du conte. Ligne 2 arrêt Roubaix Grand-Place / Tramway : Eurotéléport Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

