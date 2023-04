C’est la Ducasse à La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

C’est la Ducasse à La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage, 10 juin 2023, Roubaix. C’est la Ducasse à La Grand-Plage 10 et 11 juin Médiathèque La Grand-Plage Un week-end festif à la Médiathèque pour explorer le patrimoine culturel et culinaire du Nord. Au programme : Samedi 10 juin : Jeux traditionnels en bois – Pour petits et grands, de 14h30 à 17h30

Spectacle – À partir de 8 ans, à 15h

Démonstration de brassage de bière artisanale et dégustation par la Brasserie Cédille

Vente de gaufres maison au profit de l’association Amitié Partage Dimanche 11 juin : Jeux traditionnels en bois – Pour petits et grands, de 14h30 à 17h30

Concert déambulé dans les espaces – Tout public, de 15h à 17h30

Vente de gaufres maison au profit de l’association Amitié Partage Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/ducasse-grand-plage »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00 DR

