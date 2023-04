La semaine des bébés Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

La semaine des bébés Médiathèque La Grand-Plage, 30 mai 2023, Roubaix. La semaine des bébés 30 mai – 3 juin Médiathèque La Grand-Plage L’année 1993 marque l’accueil des bébés à la médiathèque, aussi nous vous proposons de célébrer cet anniversaire avec des ateliers pour : Découvrir : Une exposition des beaux tapis de lecture habituellement réservés aux écoles et enfin dévoilés à tous. Du 30 mai au 4 juin/ Rdc – salle La criée Lire et comptiner : Des racontées spéciales pour les bébés de 0 à 3 ans : mardi 30 mai à 10h et 10h30/ Rdc – salle La criée Lire et s’étonner : Des racontées spéciales autour des tapis de lecture avec Kahina, Zahia et toute l’équipe de l’espace jeunesse : mercredi 31 mai à 10h30 et 11h pour les enfants à partir de 3 ans et à 14h, 15h et 16h pour les enfants à partir de 4 ans/ Rdc – salle La Criée Comprendre et apprendre : Une journée professionnelle en présence de Jeanne Ashbé et Marie-France Painset pour les professionnels de la petite enfance de Roubaix : vendredi 2 juin/ Rdc – salle La criée Redécouvrir, rechanter, recomptiner, s’émouvoir : Allume la Lune et Les Petits Pouces : une expo et des postes d’écoute et de visionnage : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin/ 2e étage – salle d’heure du conte Chanter : Une veillée musicale animée par Karim Cousson pour se laisser bercer par le répertoire de Allume La Lune : samedi 3 juin à 18h/ 2e étage – espace jeunesse Se rencontrer : ateliers parents-enfants animés par Jeanne Ashbé pour les enfants et les parents de Roubaix: 1 rdv le matin, 1 rdv l’après-midi /2e étage – espace jeunesse S’émerveiller : Des objets d’animation uniques et insolites réalisés par Laetitia Carré à découvrir en musique avec Thierry Augustyniak : dimanche 4 juin à 15h30 et 16h30/ 2e étage – espace jeunesse Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/semaine-des-bebes-30-ans-de-bebes-mediatheque »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T09:00:00+02:00 – 2023-05-30T19:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00 Jeanne Ashbé pour « La semaine des bébés »

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

La semaine des bébés Médiathèque La Grand-Plage 2023-05-30 was last modified: by La semaine des bébés Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 30 mai 2023 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord