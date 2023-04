Inviter la nature chez soi Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Inviter la nature chez soi Médiathèque La Grand-Plage, 13 mai 2023, Roubaix. Inviter la nature chez soi 13 et 14 mai Médiathèque La Grand-Plage Gratuit Savez-vous planter chez vous? La Médiathèque vous propose un week-end pour mettre du vert dans nos villes et apprendre à préserver les plantes sauvages. En partenariat avec Astuce et La Maison du Jardin. Au programme : Samedi 13 mai À 11h : Des plantes sauvages à Roubaix, visite des Jardins du Hêtre

À 14h30 : Rencontre « Pourquoi un jardin punk ? »

De 14h à 18h : Troc de plantes

De 16h30 à 17h30 : Atelier Bombes à graines Dimanche 14 mai De 15h à 17h : Atelier Déco Plantes Récup’

