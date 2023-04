Cabaret de l’Union : Dire et danser le travail des enseignant.es Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Chorégraphie et interprétation : Émilie Buestel et Marie Doiret, Cie Sauf le dimanche

Une danseuse s’introduit subitement dans l’intimité d’une classe, sous l’œil perplexe et intrigué des élèves. Quelle surprise et quel étrange personnage ! La danse opère des glissements entre un corps quotidien et une chorégraphie précise, rythmée et plus formelle. Le mouvement incarne la pensée de ce professeur et l’aide à préciser, s’adresser, transmettre. Le dessin sur le tableau raconte ce qu’il se passe dans la tête de ce personnage, il prolonge son esprit, son humeur, son émotion. 19h30 – Lecture : Les cœurs approchés

Interprétation : Jean-Marc Flahaut et Cécile Richard

Réuni.e.s au sein d’un collectif de professionnel.le.s de l’enseignement, des professeur.e.s, des infirmier.e.s, des psychologues, des chef.fes d’établissements, des assistant.es sociales, des conseiller.e.s principaux.pales d’éducation se confient, s’interrogent sur leurs expériences et leurs émotions au travail.

20h – ECHANGES avec les équipes artistiques et des enseignant.e.s Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00 travail danse Travail & Culture

