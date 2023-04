Mon Beau Logis | One Week — Ciné-concert — Comédie burlesque Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mon Beau Logis | One Week — Ciné-concert — Comédie burlesque Médiathèque La Grand-Plage, 22 avril 2023, Roubaix. Mon Beau Logis | One Week — Ciné-concert — Comédie burlesque Samedi 22 avril, 15h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée Libre Dans le cadre de 2023, Année des Architectures du Monde à Roubaix, Le Bureau d’Art et de Recherche vous propose le temps d’un après-midi un moment de diffusion cinématographique et de convivialité autour du thème de l’habitat alternatif.

Au sein de la Médiathèque La Grand Plage – salle de la criée – nous vous proposons une diffusion en ciné-concert de la comédie burlesque de Buster keaton « One Week » (La maison démontable). Le percussionniste Juan Maria improvisera en live au fil des mésaventures de la construction à la pendaison de cremaillère de cette maison en kit…

Un temps d’échange et de partage autour d’un goûter seront les bienvenus afin d’échanger ensemble de la manière dont nous rêvons, investissons ces habitats précaires.

Programme de l’Année des Architectutes du Monde Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« data »: {« author »: « Ville de Roubaix », « cache_age »: 86400, « description »: « Confu00e9rences, expositions, visites, projections, spectaclesu2026 Saison culturelle gratuite et ouverte u00e0 tous. », « type »: « rich », « title »: « 2023, annu00e9e des architectures du monde », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230307160604-6387dc71e9960a2f876225cf1e6d9671/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/000053137c39e6813e24d », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/53137 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/books/000053137c39e6813e24d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:45:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:45:00+02:00 #BARRBX #cinekid One Week de Buster Keaton et Edward F. Cline – Film Burlesque 1920

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Mon Beau Logis | One Week — Ciné-concert — Comédie burlesque Médiathèque La Grand-Plage 2023-04-22 was last modified: by Mon Beau Logis | One Week — Ciné-concert — Comédie burlesque Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 22 avril 2023 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord