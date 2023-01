Racontées musicales Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Racontées musicales Médiathèque La Grand-Plage, 15 avril 2023, Roubaix. Racontées musicales Samedi 15 avril, 11h00 Médiathèque La Grand-Plage

Gratuit, Entrée libre

Une histoire, des comptines, une guitare… Entrez dans la danse handicap moteur mi Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 La langue nous joue des tours : Où l’hibou niche ? Où sont les chaussettes de l’archiduchesse ? Parents et petits enfants, nous vous invitons à venir jouer avec les mots et les sons de la langue. Virelangues, poésie et chansons seront au rendez-vous de cette racontée qui mettra à l’honneur les babils et les allitérations à travers de beaux albums. Avec Thierry Augustyniak, le musicien des enfants des crèches de Roubaix. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T11:00:00+02:00

2023-04-15T11:30:00+02:00 Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix Age maximum 4 lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Racontées musicales Médiathèque La Grand-Plage 2023-04-15 was last modified: by Racontées musicales Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 15 avril 2023 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord