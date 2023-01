Initiation aux jeux de rôles Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Initiation aux jeux de rôles Médiathèque La Grand-Plage, 2 avril 2023, Roubaix. Initiation aux jeux de rôles Dimanche 2 avril, 14h30 Médiathèque La Grand-Plage

Sur inscription, gratuit

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Connaissez-vous les jeux de rôles ? Le jeu « Critical – Fondation », simple et rapide, vous permettra de découvrir ce loisir ludique. Assis autour d’une table, entrez dans la peau d’un personnage et laissez l’aventure vous emporter. À partir de 14 ans. Sur inscription

