Gratuit, sur inscription

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 A tous les nostalgiques des jeux vidéos « à l’ancienne », ou simplement aux curieux, nous vous proposons un atelier pour apprendre à créer une mini-console de jeux « rétro » sur un Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c’est un mini ordinateur au prix très abordable et de la taille d’une carte bancaire, sur lequel on peut installer ce que l’on souhaite. Lors de cet atelier, nous allons vous montrer comment en faire une mini-console de jeux rétro. En parallèle de cet atelier, retrouvez au rez-de-chaussée des bornes de jeux d’arcade rétro. À partir de 16 ans. Atelier sur inscription

