Journées rétrogaming Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Journées rétrogaming Médiathèque La Grand-Plage, 29 mars 2023, Roubaix. Journées rétrogaming 29 mars – 1 avril Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre

Bornes d’arcade en accès libre Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Un voyage dans le temps, ça vous dit ? Venez explorer l’univers du rétrogaming et de ses jeux vidéos vintage. Pour replonger dans l’ambiance des origines du jeu vidéo, venez profiter des bornes d’arcade d’Atom City et de jeux gamecube à la Médiathèque ! Vous pourrez vous affronter sur Super Street Fighter 2X, jouer au fameux Metroid Prime ou encore découvrir le monde de Crossed Swords 2. À partir de 6 ans. En accès libre de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 DR

