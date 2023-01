Le monde est un théâtre Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Gratuit

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Ce film dresse le portrait de Thierry Dupont et de ses collègues comédiens. Tous sont en situation de handicap. Ils font partie d’une troupe de théâtre unique en France, la Compagnie de l’Oiseau Mouche à Roubaix. Durée : 52 min. La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Anouk Burel, Thierry Dupont et l’équipe de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche.

