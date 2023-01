L’histoire d’une famille française de confession israélite Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

L'histoire d'une famille française de confession israélite
Samedi 18 mars, 11h00
Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte 59100 roubaix
Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 La Société d’Emulation de Roubaix vous propose de suivre la conférence de Paul Roos, président honoraire des Amis de la fondation pour la mémoire de la Déportation. La famille de Paul Roos a été victime du régime nazi et des ordonnances du Maréchal Pétain. Il souhaite témoigner de cette époque pendant laquelle ses proches ont été mis en danger.

