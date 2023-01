Atelier : Pourquoi et comment protéger ses données personnelles ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Atelier : Pourquoi et comment protéger ses données personnelles ? Médiathèque La Grand-Plage, 11 mars 2023, Roubaix. Atelier : Pourquoi et comment protéger ses données personnelles ? 11 et 18 mars Médiathèque La Grand-Plage

Sur inscription

Pourquoi protéger ses données? Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 L’utilisation de nos données personnelles à des fins publicitaires fait partie de notre quotidien. Quels sont les enjeux de cette pratique et comment nous en protéger ? Lors de cet atelier en 2 séances (11/03 et 18/03), nous vous donnerons des techniques pour protéger votre PC ou votre smartphone. Cet atelier est organisé en complément de la conférence sur le thème de la protection des données qui a lieu le samedi 4 mars.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00 Mohamed Hassan

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Atelier : Pourquoi et comment protéger ses données personnelles ? Médiathèque La Grand-Plage 2023-03-11 was last modified: by Atelier : Pourquoi et comment protéger ses données personnelles ? Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 11 mars 2023 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord