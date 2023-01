Question de parents : les changements Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Question de parents : les changements Médiathèque La Grand-Plage, 10 mars 2023, Roubaix.

Entrée libre, gratuit

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Les changements sont au coeur du quotidien de l’enfant. Toutefois, de grands changements interviennent parfois qui vont bouleverser plus profondément sa vie : un déménagement, une entrée à l’école, une séparation… Avec Mathilde Mulliez, accompagnatrice en parentalité, nous explorerons ce sujet et évoquerons des pistes pour accompagner les petits et grands changements que vivent les enfants.

