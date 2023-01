Dimanche conté : quel chemin choisir ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Retrouvons-nous avec nos amis conteurs, Patrick Saulnier et Jean-Yves Vincent, pour une nouvelle proposition. Cette fois-ci, nous conterons à travers les étages de la Médiathèque. Ils nous feront cheminer avec humour dans de nouvelles histoires décalées, enflammées et détournées. Chaque rendez-vous sera suivi d’un goûter offert pour toutes et tous. Ce sera l’occasion d’échanger et de découvrir la pratique du conteur. Ce dimanche 5 mars, les contes auront pour thématique le chemin. Alors, en route ? De 6 ans à 66 ans, et plus…

Le chemin de l'école – Albert Anker, 1872

