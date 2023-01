Conférence : Protéger ses données personnelles? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Traçage publicitaire, scandale politique… Sur internet, nos données personnelles sont devenues un puissant marché. Qu’est-ce qu’on entend par données personnelles ? Pourquoi les protéger ? C’est le thème qui sera exploré lors de cette conférence. En complément, nous organisons 2 séances d’atelier au cours desquelles nous vous donnerons des techniques pour protéger votre PC ou votre smartphone. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2023-03-04T16:00:00+01:00

2023-03-04T17:30:00+01:00 Succo

