Speed-dating patrimonial Samedi 4 mars

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

L'équipe du patrimoine et des archives vous invite à découvrir des documents sortis spécialement des réserves pour vous. Le principe : chaque bibliothécaire ou archiviste vous présente quelques documents que vous pourrez observer de près, peut-être même toucher ! Mais attention à la sonnerie vous devrez les abandonner pour passer aux suivants : alors gardez bien les yeux ouverts. Pour cette rencontre le sport, sous toutes ses formes, est mis à l'honneur. Evénement sur inscription.

2023-03-04T11:00:00+01:00

