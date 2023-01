CONFÉRENCE Richard Wagner, de l’Opéra au drame musical Médiathèque La Grand-Plage, 28 janvier 2023, Roubaix.

CONFÉRENCE Richard Wagner, de l’Opéra au drame musical Samedi 28 janvier, 15h00 Médiathèque La Grand-Plage

Gratuit

CONFÉRENCE par Grégory Guéant Enseignant à l’Université de Lille handicap moteur mi

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7

Richard Wagner (1813-1883) est l’un des plus grands compositeurs d’opéras du XIXe siècle. Son oeuvre est une trajectoire qui conduit une réflexion sur l’opéra même. De ses débuts italianisant, il s’évertue à créer, là où Beethoven avait renoncé, l’opéra romantique allemand mêlant héroïsme, passions et histoires fantastiques. Mais à travers ses dernières oeuvres, il propose à l’opéra cette ultime évolution vers le Drame musical.

Reconnu autant que décrié par ses contemporains, malmenant l’harmonie classique, ses opéras sont porteurs de nombreuses innovations comme le Leitmotiv, l’orchestre invisible, la mélodie continue, le temps musical au service du

temps psychologique… Selon une toute nouvelle conception, il reconstruit le format des représentations scéniques lyriques au profit de l’Art total (Gesamtkunstwek).

Condamné et interdit de territoire, réfugié en France, il mène pourtant à terme contre toute attente un projet fou : une fresque dramatique musicale de presque seize heures pour laquelle il se fait construire un théâtre d’exception, le Festspielhaus à Bayreuth, attirant de l’Europe entière musiciens et amateurs.

Disparu depuis 1883, les opéras de Wagner suscitent encore aujourd’hui autant d’exaltation que de réticences…

Grégory Guéant est né en 1976 à Cambrai.

Il y étudie le piano, la musique de chambre, l’analyse, l’harmonie, le contrepoint, recevant de nombreuses fois les encouragements de la SACEM.

Elève d’Alain Weber en composition puis au

Conservatoire National Supérieur de Musique de

Paris dans les classes d’Alain Louvier, de Brigitte

François-Sappey et de Michèle Castellengo. Ses

travaux de recherche musicologique, attachés à la

composition et à l’acoustique, portent notamment

sur la relation entre l’oeuvre de Richard Wagner et son théâtre, le Festspielhaus.

Agrégé de Musique, il participe à de nombreux jurys et enseigne au Département Arts – Musique et Musicologie de l’Université de Lille depuis 2004 l’histoire de la musique, l’écriture, l’analyse et la composition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T16:30:00+01:00

conservatoire