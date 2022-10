Citéphilo – Au coeur de la nature blessée Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Citéphilo – Au coeur de la nature blessée Médiathèque La Grand-Plage, 29 novembre 2022, Roubaix. Citéphilo – Au coeur de la nature blessée Mardi 29 novembre, 18h30 Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre

Nature curieuse Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.citephilo.org/ »}]

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Incendies, tempêtes, canicules : l’été 2022 a permis à chacun de prendre conscience que nous vivons au cœur d’une nature transformée par l’activité humaine, une nature blessée. Il est donc urgent de ne plus la fantasmer. Alexandre Lacroix nous ouvre les yeux sur la nature que nous habitons désormais. Une lucidité d’autant plus importante qu’elle ne conduit ni à la tristesse, ni à l’abattement, mais à l’engagement. Conférence animée par Alexandre Lacroix, philosophe et directeur de la rédaction de Philosophie magazine et modérée par Jérémy Caron, professeur de philosophie au lycée d’Artois de Nœux-les-Mines. En partenariat avec Citéphilo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T18:30:00+01:00

2022-11-29T20:30:00+01:00 William Slate

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Citéphilo – Au coeur de la nature blessée Médiathèque La Grand-Plage 2022-11-29 was last modified: by Citéphilo – Au coeur de la nature blessée Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 29 novembre 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord